Protection de données personnelles : Le RESTIC va déposer une plainte ce lundi contre Tik Tok

Une dénonciation auprès de l’ARTP, une autre plainte au pénal devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar, d’Abidjan pour l’OHADA et à Abuja pour la CEDEAO s’appuyant sur la législation communautaire et internationale. Le rassemblement des entreprises du secteur des TIC a, dans le même front, engagé une démarche auprès des acteurs de l’écosystème du numérique et du digital au Sénégal, en Afrique et dans le monde, de la société civile, de l’association des parents d’élèves, des syndicats pour faire suivre cette plainte d’une pétition auprès de la commission de protection des données personnelles.