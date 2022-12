Promotion du tourisme intérieur : Les autorités incitent les Sénégalais à découvrir leur pays.

Le secteur du tourisme a été durement frappé par la crise sanitaire. Aujourd’hui, face à la baisse des cas de Covid-19 dans le monde, l’activité est en train de reprendre. Ainsi, comme pour toutes les journées de la 30ème Foire internationale de Dakar (FIDAK) qui prendra fin le 31 décembre, la journée du 29 décembre a été dédiée au secteur du tourisme. Ainsi, pour vendre la destination Sénégal aux Sénégalais d’abord, l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique a tenu sa journée du tourisme à la FIDAK 2022 sous le slogan : « enjeux de développement du tourisme. »



En effet, le secteur du tourisme au Sénégal s’est imposé comme une véritable locomotive de l’économie du pays, même si la crise sanitaire mondiale a touché de plein fouet le secteur du tourisme sénégalais. L’arrêt du transport aérien, la fermeture des frontières et le confinement avaient asphyxié ce secteur-clé de l’économie du pays. À cet effet, faisant le constat que le tourisme du pays est trop dépendant du tourisme international, les acteurs du secteur touristique du Sénégal, essaient de recentrer le secteur, grâce notamment à la mise en place par les autorités compétentes, de politiques incitatives et de certaines initiatives.



Ainsi, l’initiative « Taamu Sénégal » de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), a vu le jour en pleine pandémie de Covid-19. Son objectif étant d’impulser la relance du tourisme interne et ainsi de vendre la destination Sénégal aux populations locales...