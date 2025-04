Prolifération de faux actes administratifs : "La digitalisation est impérative", plaide Me Aïda Diawara Diagne (CDNS)

Face à la recrudescence des faux documents administratifs, la présidente de la Chambre des Notaires du Sénégal (CDNS), Me Aïda Diawara Diagne, a plaidé en faveur d’une digitalisation urgente des procédures administratives, notamment dans le secteur foncier.



S’exprimant lors d’un point de presse tenu ce mardi 29 avril 2025, en prélude à la rencontre internationale du Conseil Général de l’Union Internationale du Notariat (UINL), prévue du 7 au 10 mai prochain à Dakar, Me Diagne a alerté sur la prolifération de fausses cartes d’identité et de faux titres fonciers : « Nous faisons face à une recrudescence de faux documents. Beaucoup de nos confrères rencontrent des difficultés à cause de ces fraudes. La digitalisation est impérative pour nous, pour le cadastre, et pour les conservations foncières. Aujourd'hui, il faut que tous ces documents soient digitalisés pour une bonne appréhension de l'administration », a-t-elle affirmé.