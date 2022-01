Cinq années après son lancement, le projet de Renforcement des capacités des Petits Producteurs Horticoles, a tenu son atelier final qui va permettre de faire le point sur les activités menées, ce 25 janvier 2022 à la sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio.



Selon la directrice de l’Ancar, zone des Niayes, qui est chargée de la mise en œuvre du projet, madame Dièye, « on est au terme du programme SHEP pour la zone des Niayes. C’est avec satisfaction car il promeut la contractualisation entre le producteur et les opérateurs des marchés en passant par la posture de produire pour vendre à la posture produire et vendre…Nous avons des résultats satisfaisants en terme de pénétration et d’innovation au niveau de la zone des Niayes avec 78 groupements qui ont été touchés. C’est un objectif de plus de 100% de la mise en œuvre. 2.500 producteurs ont été touchés sur un objectif de 2.100. C’est aussi plus de 100 % de mise en œuvre… », fera-t-elle savoir.



Le Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Pape Malick Ndao, est revenu sur l’importance de cette coopération qui lie le Sénégal et le Japon, même si le projet est à sa fin. À cet effet, des motos ont été remises au MAER pour le suivi de ce programme.



Selon toujours ce dernier, « ce projet est en train de faire tache d’huile au niveau de tous les projets, programmes du MAER et qui ont leur ancrage au niveau de la direction de l’horticulture… À travers cet atelier de clôture du projet SHEP, je voudrais au nom du Pr Moussa Baldé, au nom du gouvernement du Sénégal, remercier la JIKA et le gouvernement du Japon pour l’excellente relation que nous avons. »



En 2022, la conférence Afrique-Japon va se dérouler et le Sénégal sera l’invité d’honneur. Le Président de la République Macky Sall sera aussi le président de l’Union Africaine. Ce qui fait que le Sénégal est très attendu dans le cadre de la relation Afrique et Japon, a annoncé l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Son Excellence Monsieur Arai Tatsua qui a co-présidé la cérémonie d'ouverture dudit atelier final.