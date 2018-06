Projet FPL : Les acteurs satisfaits du bilan à mi-parcours

L’ITA et ses partenaires ont organisé ce matin la rencontre annuelle du projet « Laboratoire de l’Innovation et de la Transformation Alimentaire et de la Gestion post récolte-FPL ». Une rencontre qui a réuni des acteurs des universités américaines de Perdue, de Kansas, de Caroline du Nord des Etats Unis, de Prétoria en Afrique du Sud, d’Aldoret au Kenya, mais aussi de l’Institut Sénégalais de Recherche Agronomiques (ISRA), l’Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural du Sénégal. Il s’agissait de faire le point du projet FPL et de se projeter pour l’année 1018-2019.