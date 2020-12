Programme d'électrification : Les avancées saluées par des parlementaires mais invitent à intensifier le processus.

D'importantes avancées ont été relevées dans le programme d'électrification des villages du territoire national. Les députés Awa Guèye et Mame Diarra Fam ont salué les efforts consentis dans le domaine à l'occasion du passage au parlement du ministre du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima pour les besoins du projet de vote du budget de son département. Elles ont toutes deux (2) encouragé les autorités à poursuivre le programme et à mieux l'intensifier pour alimenter en électricité des localités du bassin arachidier. Idem pour les députés Fanta Sall et Adji Mbergane Kanouté qui s'exprimaient à l'occasion du projet de vote du budget du ministère du pétrole et des énergies ce 6 décembre à l'Assemblée nationale. Elles ont toutes exposé leurs attentes face au programme de l'accès universel à l'énergie.