Programme « Xëyu Ndaw Yi »/ «Goudomp va bénéficier d’un recrutement supplémentaire de 100 jeunes» ( Macky Sall)

La région de Sédhiou fait déjà partie des pôles emplois créés dans le cadre du programme «Xëyu Ndaw Yi», mais sera renforcée notamment dans le département de Goudomp où le président de la République s’est rendu ce matin à l’occasion de sa tournée économique. C’est pour, non seulement lancer des travaux, mais également engager la dynamique de transformation de la région en un pôle économique incontestable en soutenant l’emploi des jeunes.



En plus des travaux prévus qui comprennent la réalisation de 4 axes de voiries pour un linéaire global de 5, 264 Km d'un coût estimatif de 3,158 milliards FCFA, le projet de modernisation des villes va progressivement être élargi pour répondre aussi à une très forte préoccupation : l’emploi des jeunes. «A travers ces travaux à haute intensité de main d’œuvre, des jeunes de la localité seront formés aux métiers du pavage et seront insérés» a soutenu le président de la République qui annonce lui même, dans le programme «Xeyu Ndaw Ni» le département de Goudomp va bénéficier d’un recrutement spécial supplémentaire de 100 jeunes.