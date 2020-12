Programme 100.000 lampadaires : Les parlementaires livrent un diagnostic salutaire.

Le programme des 100.000 lampadaires déroulé dans le processus de l'accès universel à l'énergie a été passé au peigne fin par les députés ce 6 décembre à l'occasion du projet de vote du budget du ministère du pétrole et des énergies. "C'est une très bonne stratégie", ont confié les députés Arouna Sow, Théodore Monteil et Demba Sow qui ont pris part au vote du projet de budget. Cependant, ils ont tous plaidé à accentuer le processus, car soutiennent-ils, les populations fondent beaucoup d'espoir sur les résultats du programme. Il faut tendre vers le mix énergétique pour résoudre les problèmes d'accès à l'énergie, font-ils croire. Les 3 députés qui ont fait face au ministre du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima exposaient leurs attentes dans le secteur énergétique.