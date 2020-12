Programme 100.000 lampadaires : Les éclairages du ministre Aïssatou Sophie Gladima.

Bientôt, un processus d'évaluation va s'ouvrir pour mesurer le problème du déficit dans l'octroie des lampadaires pour certaines localités.



L'annonce est du ministre du pétrole et des énergies, Aïssatou Sophie Gladima qui faisait face aux parlementaires ce 6 décembre dans le cadre du projet de vote du budget du département qu'elle pilote depuis le dernier remaniement ministériel.



« Il y'avait des projections, quelqu'un qui devait avoir 100 lampadaires s'est retrouvé avec 90, d'autres qui devaient en avoir également, ils n'en ont pas eu mais pour tout cela, nous allons faire l'état des lieux et comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ces provisions n'ont pas été satisfaites et en ce moment-là, des correctifs seront apportés » renseigne le ministre.



Aïssatou Sophie Gladima a également saisi la tribune pour rendre compte sur le programme de sécurisation des installations des marchés notamment ceux de Ocass, Colobane, Liberté 6.



Le projet de budget du ministère du pétrole et des énergies a été voté par la majorité parlementaire. Il est arrêté à 1.011,122 milliards Fcfa en autorisations d'engagement et 210,363 milliards Fcfa en crédits de paiement répartis entre quatre (4) programmes.