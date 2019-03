Produits connectés : L'État annonce un projet de loi pour sécuriser les utilisateurs

La journée internationale des consommateurs est célébrée ce 15 mars sous le thème "produits connectés de confiance".

Selon consumer international, 23,1 milliards de produits connectés sont utilisés à travers le monde.

Cette estimation trois fois supérieure à la population mondiale, amène les acteurs à poser le débat pour réfléchir sur des mécanismes sécuritaires afin de mieux mettre à l'abri les utilisateurs.

Ainsi, pour aboutir à des recommandations conjoncturelles, la direction du commerce intérieur, l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et la fédération des associations des consommateurs ont jugé opportun de conjuguer leurs efforts pour mener ensemble la réflexion.

D'ailleurs, un projet de loi visant à accentuer la protection des consommateurs a été annoncé.

Le texte prévoit un certain nombre de dispositions importantes avec un renforcement du droit à l'information et la création d'un observatoire national, rassure la direction du commerce intérieur.

Le projet est en examen et devra être, bientôt, présenté au conseil des ministres...