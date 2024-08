Production littéraire : le Professeur Amadou Gallo Diop déchiffre son « Docteur 7 étoiles »

C’est dans la salle mythique de la Faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar, que le professeur Amadou Gallo Diop a présenté son ouvrage intitulé : « Docteur 7 étoiles ». Le Directeur de la Recherche et de l’Innovation au Ministère de Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation a reçu une pluie d’hommages venant du monde universitaire particulièrement de la faculté de médecine. Le Professeur Bara Ndiaye, doyen de la faculté de médecine a reconnu un des éminents enseignants qui symbolisent bien, le docteur 7 étoiles qu’il a mis à la disposition du public pour la postérité. Le premier aspect de l’ouvrage est axé sur la pratique. En effet, un docteur doit être un bon praticien, juge l’auteur. C’est d’ailleurs, une de ses qualités, selon le doyen de la faculté où Amadou Gallo Diop enseigne depuis des années. La réputation du docteur dépasse nos frontières feront savoir des témoins qui ont successivement pris la parole pour donner leurs opinions sur la vie professionnelle et sociale de l’homme. « Il est docteur en médecine et a le doctorat en sciences et neurosciences. C’est un excellent pédagogue. Il anime l’amphi de rentrée de chaque année. C’est un chercheur hors pair. Il est très rigoureux au plan scientifique et d’une curiosité insatiable. Mais également un bon manager car je l’ai connu depuis plus de 25 ans », témoigne Bara Ndiaye. L’auteur qui s’est battu pour que les patients obtiennent une maison d’accompagnement, a toujours été un grand acteur communautaire avec ses déplacements pour soutenir les personnes démunies est aussi « un citoyen du monde » comme il définit son ouvrage qui regroupe les facteurs clés définissant le docteur.







Docteur Seynabou Ba, une amie qui a longtemps partagé des moments avec l’auteur de l’ouvrage, témoigne : « ça fait 46 ans de compagnonnage. Nous avons porté ensemble la blouse blanche. Nous avons traversé des nuits blanches. Il est généreux, intègre et honnête. Ce livre, « Docteur 7 étoiles », n’est que la représentation des qualités de l’auteur ». Pour les étudiants, le Pr Gallo Diop a réveillé le génie qui sommeille en eux. Mme Khadidiatou Sarr Kébé, directrice de l’hôpital Fann dira aussi que Gallo, a constitué un élément important pour l’hôpital Fann: « Au nom du service de neurologie et de tout le personnel du centre de Fann, nous venons apporter notre reconnaissance et gratitude au professeur Amadou Gallo Diop. Il a toujours fait montre d’un engagement de la prise en charge des malades, à la capacitation des médecins et du personnel paramédical. Il est une fierté pour l’Afrique. C’est l’initiateur de « Fann nouvelle africa ».







Le Pr Amadou Gallo Diop est enseignant chercheur à la Faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar. Il est aussi le chef du Département de Neurologie au Centre Hospitalo-universitaire de Fann et membre de l’Académie des Sciences et Techniques du Sénégal. Aussi, il a été Consultant pour l’OMS pour des mission en Guinée, Niger, Tchad, Burkina pour l’évaluation de système de santé, la formation de personnel de santé, la supervision et l’exécution d’actions sanitaires , les surveillances épidémiologiques, le plaidoyer auprès des leaders, la mobilisation sociale …







L’auteur de « Docteur 7 étoiles » a participé à plusieurs Réunions et Conférences nationales et internationales sur la neurologie. Le Professeur Amadou Gallo DIOP de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et Chef du Département et du Service de Neurologie au Centre Hospitalo-Universitaire de Fann, l’a été pour son implication et son engagement personnels, depuis des décennies, pour la formation des neurologues Africains, en collaboration, entre autres, avec l’Académie Européenne de Neurologie, la recherche en neurosciences et la prise en charge hospitalière et à travers les « Neuro-Caravanes- (concept qu’il a créé) pour venir en aide aux populations défavorisées et pour la prévention des maladies neurologiques, notamment les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et l’épilepsie.







Parmi ses prix et distinctions: le Premier Prix du Concours Général de Sciences Naturelles (1978), Premier Prix du Département de Médecine et Spécialités (1991), Prix « Ambassadeur pour l’épilepsie, 2001 », Prix Ligue Internationale contre l’épilepsie et du Bureau International pour l’épilepsie. Il est également membres du Comité National de Certification de la Poliomyélite au Sénégal, de la Société de Neurologie du Sénégal, de la Société Médicale d’Afrique Noire de Langue Française, de l’Association Pan-Africaine des Sciences Neurologiques et fondateur - Président de la Ligue Sénégalaise Contre l’Épilepsie.







Dr Amadou Gallo Diop est membre de la “Task Force for Development of Regional and Interregional Organizations » de la Ligue Internationale Contre l’Épilepsie » et président du Comité Afrique de la World Federation of Neurology.