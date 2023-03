Procès pour diffamation : le Procureur crache le feu sur Ousmane Sonko

Le procureur du tribunal correctionnel de Dakar avait requis 2 ans dont 1 an ferme pour diffamation pour faux et usage de faux en écriture privées et 3 mois ferme pour injure publique. Lors de son réquisitoire il a craché son venin sur le leader du Pastef. " Ce monsieur, dont je vais dire le nom, a tenu le pays en otage. Désormais, rien ne lui sera pardonné. Il faut que cela cesse", a martelé le maître des poursuites.