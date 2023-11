Procès pour diffamation : l’affaire Kouthia - Amina Poté renvoyée au 22 novembre 2023

Le feuilleton judiciaire entre Amina « Poté » et Khouthia, deux anciens collègues du Groupe Futurs Médias se poursuit. Après un renvoi en août dernier pour ce 8 novembre, l’affaire en diffamation enclenchée par Amina « Poté » est encore renvoyée au 22 novembre 2023.



À signaler que l’ancien humoriste et agent de la Télévision futurs média (Tfm) est accusé d’être l’auteur d’enregistrements sonores (audios) dans lesquels il aurait traité Amina Poté de lesbienne et d’alcoolique. Un affront que compte laver son ancienne collaboratrice et animatrice à la TFM. Poté, elle avait d’ailleurs, servi une citation directe à Kouthia, en plus d’une requête de 100 millions de fcfa en dommages et intérêts.



Cheikh S. Fall