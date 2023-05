Procès « Sweet Beauté » au tribunal de Dakar : Un dispositif sécuritaire réduit, des entrées filtrées, une salle d’audience pas remplie…

Après plusieurs mois autour d’un dossier plein de rebondissements, l’affaire « Sweet Beauté » est enfin ouverte avec un procès débutant ce mardi. La situation aux alentours du palais de justice de Dakar où se déroule ce premier acte entre le leader de Pastef qui, pour rappel est hors de Dakar et Adji Sarr, déjà présente dans la salle d’audience, est plutôt calmeet paisible. Actuellement, dans la salle d’audience qui n’est pas encore pleine, on remarque la présence du capitaine Oumar Touré, de Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage, « Sweet Beauté », et des avocats de Ousmane Sonko ainsi que Me El hadj Diouf, avocat de Adji Sarr. Le dispositif sécuritaire aux alentours du tribunal est fortement réduit contrairement aux autres procès, mais les entrées, bien filtrées.