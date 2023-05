Procès Sonko-Adji Sarr/ mesures de restriction sur les motocyclettes: Les conducteurs de Jakarta expliquent le motif de leur désobéissance

C’est devenu une routine à chaque procès politique entre l’Etat et l’opposition. La sortie à la veille d’un arrêté du préfet de Dakar portant restrictions relatives aux motocyclettes mais aussi à l’interdiction de vente de carburant dans des récipients ou réservoirs.



Ceci pour prendre des précautions contre toutes autres utilisations pouvant porter atteinte à la sécurité de la population.



Cependant, ces mesures qui sont bien appliquées depuis l’entame semblent être bafouées petit à petit au fil du temps par des motocyclistes.



En effet, selon certains, cette désobéissance s’explique par des raisons de survie, un devoir de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs progénitures. Et pour cela ils sont prêts à tout risquer pour y arriver quitte à affronter la colère des forces de l’ordre.