Procès Sonko-Adji Sarr : « Ousmane Sonko doit aller répondre par force! » (Fatoumata Niang Ba, Pcs de l’ASEPEX).

Invitée, ce 9 février, de l’émission ‘’En Ligne’’ de Dakaractu, la nouvelle présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX), Fatoumata Niang Ba, a commenté la démarche du leader de Pastef - les patriotes sur les affaires de diffamation et de viol l’opposant à Mame Mbaye Niang et Adji Sarr.

La responsable politique est d’avis que l’opposant doit qu’il le veuille ou non aller répondre à la justice.

« Ousmane Sonko n’est pas intouchable (…) Ousmane Sonko a peur de la justice, c’est ce qui explique ces nombreux appels à la résistance », a-t-elle expliqué. Pour la présidente du parti de l’Union pour le Développement du Sénégal Renouveau (UDESr), force doit rester à la loi dans ces différents dossiers.

« Que la justice fasse son travail! Ousmane Sonko a toujours crié haut et fort partout qu’il veut un procès et nous l’avons tous entendu. Maintenant que le procès est proche, il va encore opter pour la même démarche comme dans l’affaire qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Nous ce qu’on demande c’est que la justice fasse son travail », a-t-elle déclaré...