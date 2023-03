Procès Ousmane Sonko/Mame Mbaye Niang : le parquet va interjeter appel ce lundi.

De source sûre et comme nous le craignions, Dakaractu est en mesure d’affirmer que le parquet va interjeter appel de la décision du juge dès ce Lundi . Pour rappel dans le cadre d'un procès contre Mame Mbaye Niang , Ousmane Sonko a été reconnu coupable pour le délit de diffamation par le tribunal correctionnel et condamné à 2 mois d’emprisonnement assorti de sursis et de dommages et intérêts de 200 millions FCFA. Une décision qui visiblement ne satisfait pas le parquet qui a décidé de faire appel.