« Probable candidature » d’Idrissa Seck: Le patron de Rewmi « reposte » son texte polémique à 19h30mn

IDY ÉCRIT AUX JEUNES



Cher (e) ami(e), jeune frère, jeune soeur,



En ce 4 Avril, nous fêtons notre souveraineté et l’honneur de notre beau peuple. David Diop a raison: « Les fils de la vie des tirailleurs sénégalais ont tissé les nôtres ».



Nous voilà aujourd’hui, environ dix huit millions, à célébrer les sacrifices consentis par nos devanciers pour que nous puissions vivre libre, heureux et en sécurité depuis maintenant 63 ans.



Prenons le temps aujourd’hui de nous féliciter mutuellement pour les magnifiques accomplissements de notre beau pays. Surtout cette année, avec quatre coupes d’Afrique que l’on nous a dit tant de fois, hors de notre portée.



Sénégal, toi qui gardes nos familles, nos souvenirs et notre honneur, chacun d’entre nous, main dans la main, doit en ce jour particulier, renouveler son engagement de te protéger et de te hisser au quotidien vers le sommet de l’Afrique, voire du monde.



Macky nous a ramené la Coupe d’Afrique. Voulez-vous m’accompagner pour aller chercher la Coupe du monde dans 4 ans, après une belle moisson de médailles aux J.O de 2026, les premiers organisés en terre africaine? A réformer le système de santé et d’éducation. A m’occuper de l’environnement pour atténuer les effets du changement climatique? A…



Vive le Sénégal, pluriel mais solidaire et uni.

Nanu xeetale sunuy wuute te bañleen a xeexale.



#indépendance #independanceday #Sénégal #dakar #idrassaseck #IDY #4avril