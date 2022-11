Prix meilleur reportage sur la migration : L’édition 2022 de l'AJMS parrainée par Feu Ndaté Diop de la RFM…

L’édition 2022 de la remise du prix du meilleur reportage sur migration organisée par l’Association des journalistes en migration et sécurité (AJMS) se tiendra cette année, le 24 Décembre prochain, a informé un communiqué de l’organisation.Pour la troisième édition du prix, la cérémonie est parrainée par Feu Ndaté Diop, journaliste du groupe futurs médias arraché à l’affection de ses confrères et parents.La tenue de ce prix qui célèbre chaque année la journée internationale pour les migrations est une occasion pour l’Association d’inciter les professionnels de l’information et de la communication à faire des productions de qualité relatives aux questions migratoires. Une conférence de presse est prévue ce vendredi par l’Association pour revenir en détails sur les modalités de participation à l’édition 2023 du prix…