« Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique » : La coopération sénégalo-marocaine citée en modèle

Selon un communiqué reçu ce vendredi par Dakaractu, le CIRID (Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue) organise un panel de haut niveau sur le thème : ‘’Dynamiques de dialogue en Afrique : les exemples du Sénégal et du Maroc’’. La rencontre est prévue, le 8 décembre 2017, au King Fahd Palace (Dakar).

Pour mémoire, le Moro NABA du Burkina Fasso, chef des Mossi, est le lauréat de l’année 2017 du prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique (PMSDA) initié par le Centre Indépendant de Recherches et d’initiatives pour le Dialogue. La cérémonie officielle de remise du prix est prévue, le 19 décembre 2017, à Ouagadougou.



Le « Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique » est institué le 2 juin 2016 par le CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le Dialogue qui est une institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et basé à Genève.



« C’est est une distinction qui sert à honorer et encourager toutes initiatives de dialogue politique et social en Afrique. Elle envoie un signal de respectabilité à l’appui des efforts d’une institution comme l’UA et les cinq ensembles régionaux à travers desquels s’expriment nos Etats, y compris la diaspora, qui constitue, selon une décision de l’UA, la sixième force géopolitique du continent », souligne le communiqué.



Précisant que son but est de stimuler la naissance puis de travailler à la consolidation d’un esprit d’écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits.



A propos du CIRID



Le Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID) est une institution créée en 1996. Elle est basée à Genève et est bénéficiaire d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies.

LISTE DES PANNELISTES

Dr Abdelilh Bouasria

Professeur de sciences politiques et juridiques à l’Université Mouhamed VI de Rabat.

Pr Mbaye THIAM

Archiviste-Professeur d’Université.

Carl Gustav Bjertnes

Membre de la Genève Internationale.

Elhadj Hamidou Kassé

Philosophe-Ecrivain

Deo Hakizimana

Modérateur

Président Fondateur du CIRID