Prison de Ziguinchor : un détenu aurait été tabassé et blessé par un garde pénitentiaire (Tom Mbodj, ONA2J)

À la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor, un détenu a été agressé par un agent pénitentiaire, rapporte le coordonnateur de l’organisation Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire (ONA2J) basée à Ziguinchor.



"Nous avons été alertés, ce lundi 26 août 2024, d'un cas de torture survenu à la Maison d'Arrêt et de Correction de Ziguinchor. Un nouveau détenu, M.N., a été sévèrement agressé par un surveillant pénitentiaire, K. S., à la suite de son prétendu refus de répondre lors de l'appel du matin.

Le détenu M.N., résidant en Chambre 2, a subi des violences graves, entraînant des blessures à la tête et des saignements. Il reçoit actuellement des soins à l'infirmerie de l'établissement", révèle Amadou Tom Mbodj, coordonnateur de l’ONA2J.

Selon ce dernier, l'administration pénitentiaire a été saisie de l’affaire par M. Mbodj et Cie. Une enquête a été ouverte, en attendant les résultats, l’organisation Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire exprime son indignation face à ces actes et appelle la communauté à se mobiliser contre de telles pratiques au sein des établissements pénitentiaires.

Nos tentatives d’avoir la version de l’administration pénitentiaire de Ziguinchor sont restées sans réponse...