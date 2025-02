Prise en charge des clubs pour les compétitions africaines interclubs : L’État du Sénégal se désengage...

La fédération Sénégalaise de football (FSF) apprend, dans un communiqué, que la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture l'a informée, ainsi que trois autres fédérations nationales sœurs, qu'au regard des nouvelles orientations relatives à la gestion des compétitions internationales, « les ressources budgétaires seront exclusivement destinées à la prise en charge des différentes équipes nationales et que par conséquent les charges des clubs relatives aux compétitions africaines interclubs ne seront plus supportées par l’État. »







Une mesure qui risque de faire couler de l’encre dans le monde du sport, notamment dans un contexte où le renforcement des clubs est plus que jamais une exigence pour avoir des équipes nationales de qualité...