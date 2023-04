Prise d’armes à Ziguinchor / Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor : « Je suis au regret de ne pouvoir y assister cette année pour des raisons de santé »

C’est sur sa Page Facebook que le maire de la ville de Ziguinchor a annoncé avec regret sa non-participation au défilé militaire et civil. Ousmane Sonko brandit des raisons de santé. « Je suis au regret de ne pas pouvoir y assister cette année pour des raisons de santé » fait savoir le maire de la capitale sud du pays.



En effet, le premier magistrat de la ville de Ziguinchor s’est souvenu de son premier défilé en tant que maire de ville. « Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements au Commandant de la Zone militaire sud qui m’a fait l’honneur de me convier à la cérémonie de prise d’armes qui aura lieu dans l’enceinte du camp militaire George Boissy à l’occasion de ce 63e anniversaire. Toutefois, l’Institution municipale y sera hautement représentée» rassure-t-il.



Il ajoute que l’année dernière, « j’y avais pris part l’année dernière avec beaucoup d’émotions et d’admiration » conclut M. Sonko.