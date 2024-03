Prestation de serment du nouveau PR : Comme ses prédécesseurs, Bassirou Diomaye Diakhar Faye sacrifie à la tradition ce mardi

Il devient le 5e et plus jeune président de la République de l’histoire politique du Sénégal, après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye va donc officiellement prendre fonction en tant que président de la République du Sénégal. Le natif de Ndiaganiao, devant le Conseil Constitutionnel et en présence de personnalités, de ses homologues et d’invités de marque, va prêter serment ce mardi 02 avril à Diamniadio, comme le président Macky Sall en avril 2019.



« Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine. » C’est cette fameuse phrase de l’article 37 de la constitution, tant symbolique qu'honorifique, que le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va prononcer devant le peuple Sénégalais qui l’attend sur les urgences. Après ce serment, le président de la République nouvellement élu fera une déclaration écrite de patrimoine déposée au ConseilConstitutionnel qui la rendra publique.



Dans l’histoire politique du Sénégal, la prestation de serment du Président de la République a été constitutionnalisée en 1963. Et c’est d’abord, Léopold Sédar Senghor qui s’adonne à l’exercice pour la première fois en décembre 1963 à l’Assemblée Nationale, devant la Cour suprême. Le Président Abdou Diouf a sacrifié à la tradition à la Cour constitutionnelle en 1988 puis en 1993 suivi du président Wade en 2000 et 2007 au Stade Léopold Sédar Senghor, devant le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall a prêté serment à l’entame de son premier mandat au King Fahd Palace en 2012 avant sa dernière le 2 avril 2019, qui s’est déroulée au centre des Expositions de Diamniadio et qui abritera celle du jeune président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.