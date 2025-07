Presse muselée : Barthélémy Dias vole au secours de Badara Gadiaga, Abdou Nguer, Bachir Fofana et Cie

Dans une prise de parole offensive, Barthélémy Dias a dénoncé avec force les atteintes croissantes à la liberté d’expression au Sénégal. Il a fustigé l’incarcération de plusieurs figures de l’opposition et de la société civile, qualifiant certains de « détenus politiques » voire « d’otages politiques ». Parmi eux, il a cité nommément Assane Diouf, Abdou Nger, Badara Gadiaga, Moustapha Diakhaté et Ablaye Ndiaye, réclamant leur libération immédiate au nom de la démocratie.



Particulièrement touché par l’arrestation du journaliste Bachir Fofana, Barthélémy Dias a interpellé Reporters Sans Frontières pour alerter l’opinion internationale. « Il n’a fait que son métier : informer », a-t-il martelé, accusant les autorités de chercher à faire taire une presse libre et critique. À travers cette arrestation, c’est selon lui « toute une profession qu'on tente d’intimider ».



Déterminé, il a promis que les acteurs politiques et la société civile poursuivront leur combat, quoi qu’il en coûte. « Si les prisons doivent se remplir, c’est le cadet de nos soucis », a-t-il lancé, tout en espérant que la raison l’emportera sur la répression. Une mise en garde solennelle à ceux qui, selon lui, veulent transformer l’État de droit en terrain d’autoritarisme.