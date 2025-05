Présidentielle ivoirienne: un meeting en soutien à l'opposant Thiam jeudi non autorisé

Un meeting prévu jeudi à Abidjan du principal parti d'opposition ivoirien en soutien à son candidat Tidjane Thiam, exclu de la course à la présidentielle d'octobre, n'a pas été autorisé par la police pour raisons d'"ordre public", a-t-on appris mercredi de source sécuritaire.



Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avait annoncé "un meeting de protestation" contre la radiation de son président Tidjane Thiam de la liste électorale jeudi matin, à la permanence du parti, dans le quartier des affaires du Plateau.



Le même jour, un tribunal du Plateau, à côté de la permanence du PDCI, doit se pencher sur un dossier qui pourrait démettre M. Thiam de ses fonctions de président. Une militante du PDCI conteste en effet sa légitimité en raison de sa nationalité.



"La permanence de votre formation politique se situant à l'intérieur de ce périmètre de sécurité, il ne sera matériellement ni sécuritairement possible de garantir un accès libre et sécurisé à vos militants, ni d'autoriser quelque rassemblement que ce soit dans cette zone ce jour-là", a indiqué mercredi le préfet de police d'Abidjan dans une correspondance au PDCI.



"En conséquence, et pour des raisons de stricte préservation de l'ordre public, votre activité projetée ne pourra se tenir en ce lieu et à cette date", a-t-il ajouté.



Le PDCI a invité ses militants à un rassemblement jeudi matin au siège du parti à Cocody, à Abidjan, en lieu et place du meeting initialement prévu.



Mercredi soir, le parti a annoncé le décès mardi en France de son président honoraire, Philippe Cowppli-Bony, âgé de plus de 90 ans.



M.Cowppli-Bony avait été le président intérimaire du PDCI après la mort en août 2023 d'Henri Konan Bédié, ancien chef de l'Etat, et avant l'élection de Tidjane Thiam en décembre de la même année.



Banquier international de 62 ans, Tidjane Thiam, actuellement en France, a été radié de la liste électorale après qu'un tribunal a estimé le 22 avril qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022. Cette radiation le rend inéligible.



A moins de six mois du scrutin, les partis d'opposition montent le ton et multiplient les critiques envers le pouvoir, dénonçant l'inéligibilité de quatre figures de l'opposition, dont M. Thiam.