Présidentielle ivoirienne: le parti de l'opposant Thiam conteste en justice son inéligibilité

Le principal parti d'opposition ivoirien a annoncé avoir saisi la justice lundi pour contester la radiation de la liste électorale de son candidat à l'élection présidentielle d'octobre, Tidjane Thiam, car elle le rend inéligible.



La justice a radié M. Thiam de la liste la semaine dernière, estimant qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022.



"J'ai ici un premier recours que nous avons exercé ce matin", auprès du président du tribunal du Plateau, à Abidjan, a annoncé Me Luc Adje Kacou lors d'une conférence de presse au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).



Aucun recours n'est possible sur le fond mais la défense dénonce un vice de forme.



M. Adje Kacou a précisé vouloir "un autre procès avec un autre juge".



Selon lui, "le juge a omis de communiquer au ministère public" sa décision. "Or, la communication au ministère public est obligatoire".



Le porte-parole du parti, Soumaïla Bredoumy, a assuré que le maintien sur la liste électorale de Tidjane Thiam était "non négociable" et qu'"il n'y a pas de plan B".



Né en Côte d'Ivoire, M. Thiam a obtenu la nationalité française en 1987 et y a renoncé en mars, afin de se présenter à la présidentielle, scrutin pour lequel un candidat ne peut être binational.



Mais la justice invoque l'article 48 du code de la nationalité, datant des années 1960, qui indique que l'acquisition d'une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité ivoirienne.



Les avocats de M. Thiam affirment eux qu'il est né ivoirien par sa mère et français par son père, et donc pas concerné par l'article 48.



Un argument que la justice a rejeté, car "insuffisant en preuves", a déclaré lundi Augustin Kouamé, directeur des Affaires civiles et pénales au ministère de la Justice, lors d'une conférence de presse au tribunal du Plateau, à Abidjan.



Il a également indiqué que Tidjane Thiam était redevenu ivoirien depuis qu'il avait renoncé à sa nationalité française, en mars.



"Par cette libération de son allégeance à un pays étranger, M. Thiam, qui était ivoirien par naissance, par le sang, retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne", a-t-il dit.



"M. Thiam n'a jamais été apatride", a-t-il poursuivi.



Selon Me Adje, Tidjane Thiam, hors du pays depuis plus d'un mois, "peut rentrer" en Côte d'Ivoire.