Présidentielle en France : Emmanuel Macron, premier président réélu depuis Jacques Chirac.

Les résultats du second tour de l’élection présidentielle de la France sont en faveur du président Emmanuel Macron. Le candidat de La République En Marche obtient 58, 2% des voix à l’issue des élections du second tour face à Marine Le Pen qui se retrouve avec 41,8% d’après les estimations d’IPSOS- Sopra Steria.



Malgré le taux d’abstention de 28%, Emmanuel Macron inflige ainsi à la candidate du Rassemblement National sa troisième défaite. Toutefois, Marine Le Pen se contente d’un score record qu’elle n’a jamais obtenu lors d’une élection.



Il faut rappeler que lors de l'élection présidentielle de 2002, Jacques Chirac est réélu pour cinq ans avec notamment un pourcentage de 82,2 % des voix au second tour, bénéficiant d'un « front républicain » face au candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen.



Vingt ans plus tard, le même scénario se reproduit avec le candidat de la République En Marche avec Emmanuel Macron. Ce dernier devient ainsi, le président qui sera réélu après François Mitterrand du parti socialiste et Jacques Chirac plus tard. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont successivement fait chacun un seul mandat en 2012 et 2017.