Présidentielle au Sénégal: Abdoul Mbaye « vote » Sonko et Karim Wade !

Le président du Parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) est formel sur l’inclusivité dont on parle pour une élection apaisée. Pour cela, deux partis de l’opposition doivent impérativement être retenus : « Il est objectivement impossible de tenir une élection qualifiée d’inclusive en écartant Karim Wade et Ousmane Sonko. Notre histoire récente le prouve. Ils sont à la tête des organisations d’opposition politique les plus représentatives et les plus représentées à l’Assemblée nationale ».







Abdoul Mbaye estime que la solution passe par l’abrogation des articles 29 et 30 du Code électoral. « C’est ce que nous réclamons d’ailleurs, depuis longtemps, en individuel, avec le FRN, les auditeurs externes internationaux ayant proposé des recommandations pour améliorer notre démocratie, puis le F24 »fera savoir l’ancien Premier ministre qui considère qu’il faut simplement laisser le juge décider de la suppression des droits civiques selon le Code pénal (art 34) et de renoncer à cette « automaticité » qui vous conduit au Tribunal pour faire perdre, à ces candidats potentiellement bien placés pour gagner des élections, leurs droits civiques ».







Selon Abdoul Mbaye, Macky Sall ne doit simplement, que se concentrer sur sa coalition et son candidat au lieu de trouver des subterfuges pour recaler des candidats. « Que le chef de la majorité décide du candidat de sa coalition. Mais qu’il s’abstienne de choisir les autres compétiteurs. Faisons le choix du réalisme et de la paix politique » ajoutera le candidat recalé lors de la phase de contrôle des dossiers de parrainages.