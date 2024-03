Présidentielle 2024: Thione Niang ne soutiendra pas de candidat ni de coalition au premier tour

Après de vastes consultations, le mouvement « Jeuf » de Thione Niang a pris la décision de ne soutenir aucun candidat ni coalition de partis pour le premier tour de l’élection du 24 mars 2024. Le mouvement renouvelle son engagement envers le peuple sénégalais pour la restauration de la démocratie.







Il rappelle, par la voix de son président Thione Niang que sa position reste intacte concernant l’élection et les problèmes non résolus tels que : les soupçons de corruption concernant un juge constitutionnel ayant entraîné une enquête parlementaire, plainte déposée par un juge constitutionnel contre un parti pour outrage et diffamation, et des irrégularités non élucidées compromettant la démocratie, l'inclusivité et l'équité du processus électoral.