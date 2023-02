Présidentielle 2024: « Que le PR Macky Sall édifie sur sa participation ou non est prématuré... » (Fatoumata Niang Ba, Pcs de l’ASEPEX).

Nouvellement nommée présidente du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion des Exportations (ASEPEX) en remplacement de Moustapha Kane, Fatoumata Niang Ba est de ceux qui croient à l’inopportunité d’une sortie du président Macky Sall pour clarifier sa position quant à une éventuelle participation à la présidentielle de 2024. Invitée de l’émission hebdomadaire ‘’En Ligne’’, elle juge prématurée une telle démarche.



« Le Président de la République a été porté à la tête du pays pour garantir les politiques publiques, pour l’amélioration des conditions de vie des sénégalais. Il a des projets phares et il est en train de les réaliser (…) édifier sur sa participation ou non à la présidentielle de 2024 est pour moi prématuré », a commenté la responsable politique selon laquelle, les urgences sont ailleurs.



« Est-ce une obligation que le président nous parle de son envie d’être candidat ? Je crois que non. On attend de lui qu’il accomplisse sa mission consistant à faire avancer le pays. C’est Ousmane Sonko qui tient ce langage. Depuis que les élections de 2019 ont été remportées, il en a fait son programme. C’est une partie de l’opposition qui a peur parce qu’elle sait que si demain nous allions à la présidentielle, le président Macky Sall va gagner au 1er tour », a confié Fatoumata Niang Ba, présidente du parti de l’Union pour le Développement du Sénégal renouveau (USDEr).