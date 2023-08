Présidentielle 2024: Mansour Faye candidat à la candidature de BBY

C’est la surprise de ce jeudi. Lors de la rencontre sur la charte de Benno et de la majorité présidentielle, entre Macky Sall et le comité restreint de la coalition Benno Bokk Yakaar, « Mansour Faye est candidat à la candidature ».



L'actuel ministre des transports terrestres, des infrastructures et du désenclavement s’est manifesté lors de cette réunion restreinte entre le président de la coalition présidentielle et les hauts responsables de Benno pour déclarer sa candidature à la candidature.



Nous y reviendrons