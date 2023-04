Présidentielle 2024 : Le président du Mouvement Sénégal Conscient, Aliou Lô de Diamal, déclare sa candidature.

Il va falloir compter sur le président du Mouvement Sénégal Conscient (MSC) pour les prochaines élections présidentielles de 2024.

Aliou Lô de Diamal (région de Kaffrine) vient ainsi de déclarer sa candidature pour participer aux échéances présidentielles prochaines.



Déclinant sa feuille de route, le leader du MSC de revenir sur le contexte actuel. "Au Sénégal, la démocratie est face à un handicap majeur qu’est la citoyenneté.



Officiellement, les citoyens sont au cœur des différentes politiques publiques établies au niveau local et national, car elles sont élaborées dans leur intérêt par les gouvernants. Cependant, dans les faits, ils n’ont pas beaucoup, voire aucune influence sur ces politiques. Face à ces situations, il est urgent et important de repenser la citoyenneté et mettre au cœur des réflexions et actions publiques, les citoyennes et citoyens."

Fort de ce constat, M. Lô de marteler : "Pour cela, il est indispensable de trouver des voies pour ces sans voix afin qu’ils soient mieux éclairées et que leurs préoccupations soient véritablement prises en compte par les pouvoirs publics. Tout ceci dans la perspective d’une démocratie plus ancrée et plus vécue collectivement. Il se trouve cependant qu’au Sénégal, cette citoyenneté, surtout politique, au sens premier du terme, reste très faible. Dans cette optique, il est urgent que les citoyens prennent davantage connaissance de leurs droits pour pouvoir les revendiquer, mais aussi et surtout, qu’ils prennent conscience de leurs devoirs et les accomplissent".

Ainsi, pour changer la donne, le président de MSC a décidé de se présenter à la présidentielle de 2024. "Toutes ces raisons nous ont conduit à prendre langue et contact avec les sénégalais, hommes et femmes, de diverses catégories socioprofessionnelles, conscients des enjeux de cette problématique. C’est ainsi, que déclarons notre candidature pour participer aux prochaines échéances présidentielles 2024", a-t-il conclu.