Présidentielle 2024 : "Je suis enthousiaste à l'idée de voir Amadou Ba présenter son programme politique et de contribuer à façonner l'avenir du Sénégal (Ahmed Youssouph Bengelloune)

Revenant sur la dimension de l'homme, le président du Conseil départemental de Kaolack de préciser. "Sa carrière dans la fonction publique et son leadership dans divers postes ministériels témoignent de sa capacité à relever les défis complexes qui se posent à notre nation. En tant que candidat de BBY, Amadou Ba incarne les valeurs et les aspirations de notre coalition, et je suis convaincu qu'il saura unir et mobiliser notre base électorale de manière efficace."

Avant de conclure, le président de l'Association des départements du Sénégal a donné ses impressions par rapport aux attentes des uns et des autres. "Je suis enthousiaste à l'idée de voir Amadou Ba présenter son programme politique et de contribuer à façonner l'avenir du Sénégal. Je crois fermement que sous son leadership, nous pourrons continuer à progresser en tant que nation et à relever les défis qui se dressent devant nous. Je remercie le Président Macky Sall pour son leadership".

"J’adhère à la décision judicieuse du Président Macky Sall de choisir le Premier Ministre Amadou Ba comme le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à l'élection présidentielle. Amadou Ba est reconnu pour sa compétence, son expérience et son dévouement pour le progrès de notre pays dans tous les domaines", a déclaré le député Ahmed Youssouph Bengelloune.