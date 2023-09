Présidentielle 2024: " Je félicite le président de la République Macky Sall d’avoir porté son choix sur le Premier Ministre Amadou BA" (Gallo Ba)

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le Ministre de la Fonction Publique et de la Transformation du Secteur Public a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour services rendus au Sénégal. " Ce soir, je tiens à exprimer solennellement encore une fois mon profond respect et mon engagement envers le président de la République, S.E.M. Macky SALL, pour avoir transformé le Sénégal en seulement 12 ans en un pays sur les rampes de l’émergence. Je rends hommage à un homme qui incarne la paix, le dialogue et le consensus à tous les égards, mais surtout à un visionnaire chevronné dévoué à sa fonction", a déclaré Gallo Ba.



Pour la candidature de Bby, le maire de la commune de Mbacké de saluer la décision du Président Macky Sall. " Enfin, je félicite le président de la République, S.E.M. Macky SALL, d’avoir porté son choix sur le Premier Ministre Amadou BA en tant que candidat de la majorité présidentielle BBY à l'élection présidentielle de 2024".



Avant de réitérer son engagement pour assurer la continuité derrière le PM Amadou Ba. " Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons à soutenir le candidat Amadou BA pour assurer la continuité du Plan Sénégal Émergent (PSE) et la concrétisation de la vision du Chef de l'État".