Présidentielle 2024 : « J’ai décidé de présenter ma candidature, car je crois modestement avoir le profil! » (Souleymane Ndéné Ndiaye )

Faire une déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2024 est devenue monnaie courante dans la sphère politique nationale. Ainsi, Souleymane Ndéné Ndiaye, président l’Union Nationale pour le peuple Bokk Jeemu (UNP) et ancien Premier ministre sous le régime du PDS n’a pas échappé au rituel.

Ce samedi 23 septembre 2023, le président de l’UNP BOKK JEEMU a en effet déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 dans un hôtel de la place devant ses militants, sympathisants, amis et autorités.



« Ayant parcouru à plusieurs reprises le Sénégal, de Bakel à Dakar, de Saint-Louis au Cap Skiring, de Salémata à Démett, mes chers compatriotes, devant l’appel du devoir et au nom du sens des responsabilités, j’ai décidé de présenter ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ! » a déclaré Souleymane Ndéné Ndiaye, président de l'Union Nationale pour le Peuple (UNP).



À l’instar des autres candidats déclarés à la présidentielle de février 2024, l’ancien Premier ministre s'appuie sur un programme qui traite plusieurs questions socioéconomiques.

Dans son propos, Souleymane Ndéné Ndiaye a détaillé son programme et affiché en clair les questions qui sont primordiales pour lui, dans son projet. Il assure qu’il s’attaquera en urgence aux problèmes du pays, notamment à ceux de l’agriculture, de l'énergie, de la souveraineté alimentaire, des ressources naturelles, de la justice et de l'administration.

Mais les questions les plus consistantes et qui ont occupé une grande partie de son propos sont : « la politique agricole et la souveraineté alimentaire ». « Mes chers compatriotes, la pierre angulaire de mon projet, autrement dit, l’ossature de mon programme est le renouveau de la politique agricole et de la souveraineté alimentaire. »

Depuis la déclaration du président Macky Sall annonçant qu’il ne se présentera pas à la présidentielle de 2024, les déclarations de candidature fusent de partout. Et aujourd’hui, tout porte à croire que l’élection sera ouverte à tous mais aussi sera très bien disputée. D’ailleurs ce qu'admet aisément Souleymane Ndéné Ndiaye. « Plusieurs de nos compatriotes ayant déjà annoncé la leur (candidature), cette élection sera très disputée. Qu’Allah choisisse celle ou celui qui est capable de conduire le meilleur projet pour notre cher pays, le Sénégal ; dans la paix, la stabilité, l’épanouissement de nos populations ».