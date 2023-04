Présidentielle 2024 : Dans un post Facebook « retouché », Idrissa Seck annonce sa candidature

Le président du Conseil économique, social et environnemental à travers un post sur sa page officielle sur Facebook s’est adressé aux jeunes. Période ne saurait être mieux choisie que celle presente qui constitue un moment de fête pour la jeunesse. Un message destiné certes à cette importante frange de la population sénégalaise, mais qui s’adresse en même temps à toute la population sénégalaise.

Dans ses propos relayés et dont Dakaractu détient une copie qui a même été modifiée après une première publication (qui contenait des cookies), le patron du parti Rewmi laisse percevoir clairement ses intentions.

« Macky nous a ramené la Coupe d’Afrique. Voulez-vous m’accompagner pour aller chercher la Coupe du monde dans 4 ans, après une belle moisson de médailles aux JOJ de 2026, les premiers organisés en terre africaine? À réformer le système de santé et d’éducation. À m’occuper de l’environnement pour atténuer les effets du changement climatique? » En avançant ses intentions de ramener une coupe du monde après le passage de Macky Sall, Idrissa Seck « annonce sa candidature pouvant lui permettre de devenir celui qui pourra, après le patron de l’Alliance pour la République, se lancer dans cette quête de trophée. » C’est clair qu’Idrissa Seck se met en orbite à travers ces propos.



Le leader de Rewmi estime que l’heure est de prendre le temps aujourd’hui, de se « féliciter mutuellement pour les magnifiques accomplissements de notre beau pays. Surtout cette année, avec quatre coupes d’Afrique que l’on nous a dit tant de fois, hors de notre portée ».