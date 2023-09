Présidentielle 2024 : Après avoir rejoint le candidat Boun Abdallah Dionne, Mounirou Sy est chargé du parrainage.

Mounirou Sy qui s’est récemment engagé à accompagner le candidat Boun Abdallah Dionne pour l’élection présidentielle de 2024, a été désigné par la coalition DIONNE 2024, à piloter le parrainage. C’est du moins ce que renseigne Mounirou Sy dans une note lue à Dakaractu.



« C'est après une mûre réflexion et une large consultation de mes proches que je réponds favorablement à son invite pour intégrer la COALITION DIONNE 2024. En plus, j'accepte naturellement et humblement d'être le Coordonnateur national chargé du parrainage de sa candidature à l'élection présidentielle », a-t-il écrit en mettant à profit ses compétences à assurer la tâche qui lui est assignée.

« En tant que Président de l'Alliance pour une Dynamique Nouvelle (ADN TABAX-JUBËL) et juriste expert en droit électoral, je m'engage auprès de la Coalition DIONNE 2024 pour une victoire éclatante au soir du 25 février dans l'intérêt exclusif du Peuple sénégalais. »



Pour Mounirou Sy, en 2024, le Sénégal va connaître un tournant décisif car, croit-il, l'émergence est en voie et le leadership qui la rend effective est plus que déterminant.



Il y’a quelques jours, le responsable politique a expliqué qu’en raison des relations étroites tant professionnelles que personnelles qui le lient au Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah DIONNE l’a poussé à s’engager auprès de lui pour mener à bien le Sénégal vers des lendemains meilleurs.