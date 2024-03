Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom félicite et encourage Diomaye Faye

La seule candidate féminine à la course de la présidentielle de 24 mars 2024 n’a pas attendu la proclamation des résultats provisoires du scrutin pour féliciter Bassirou Diomaye Faye.



Anta Babacar Ngom Diack a d'ores et déjà félicité le candidat de la coalition Diomaye président. « Félicitations à Monsieur Bassirou Diomaye FAYE pour sa victoire incontestable qui est le fruit de la volonté des sénégalais. Le peuple a parlé et nous respectons pleinement sa décision démocratique », fait-elle savoir.



Toutefois, elle a émis son souhait à l’encontre de M. Faye. « À Monsieur Faye plein succès à la tête du Sénégal et espère que son mandat apportera prospérité et harmonie à notre nation », dit-elle.