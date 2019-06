Présidence au CESE / Aminata Touré, après son installation : "Je souhaiterai montrer la pertinence, l'utilité de cette institution et soumettre les conclusions des travaux au PR"

C'est aux environs de 12h que la nouvelle présidente du conseil économique, social et environnemental (CESE) a foulé les locaux de la nouvelle structure qu'elle préside désormais.

Aminata Touré occupe officiellement comme après Aminata Tall, cette structure grâce à la confiance renouvelée du chef de l'État, Macky Sall.



En ce qui la concerne, la nouvelle présidente Aminata Touré en prenant la parole pour renouveler sa considération et sa reconnaissance pour la confiance du PR, estime que "cette nouvelle mission pour elle, contribuera à la mise en évidence, avec tous les acteurs, de la pertinence de cette institution qui a pour rôle de conseiller sur l'ensemble des sujets qui interpellent le pays.



L'ancien Premier ministre, ancienne garde des sceaux et ex chargée de mission du chef de l'État est alors installée dans ses nouvelles fonctions en tant que 4e personnalité de l'État et promet de mettre à la disposition du président les recommandations qui seront issues des différents travaux dans les domaines économique, social, environnemental entre autres.