Présidence Fédération Sénégalaise de Football : Mady Touré déclare sa candidature

Le président-fondateur de l'académie Génération Foot (GF), Mady Touré, est candidat à la prochaine élection du président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Une annonce faite ce lundi 04 par le biais d'un communiqué publié sur le site officiel de GF.

Une déclaration de candidature qui intervient à quelques mois de la fin du troisième mandat d'Augustin Senghor, réélu en 2017.



Dans le communiqué parcouru par Dakaractu, le président de Génération Foot revient sur ses motivations : « À l’entame de cette nouvelle année 2021, nous avons voulu présenter notre candidature à la Présidence de la Fédération Sénégalaise de football (FSF) comme un signe d’espoir.



Le même ESPOIR qui anime tout un chacun après une année 2020 éprouvante à bien des égards. Cette nouvelle espérance, nous voulons l’incarner et la porter pour la famille du football national et pour la fierté de notre peuple »



Poursuivant, Mady Touré fera savoir que : « Notre football national a besoin d’un véritable renouveau pour créer une dynamique de performance, gagner des titres majeurs en Afrique et inscrire enfin le Sénégal au Panthéon des grandes nations africaines. C’est cette AMBITION et cette volonté de réussir qui nous animent aujourd’hui et qui nous habitaient déjà, lorsque nous avons lancé le projet Génération Foot, au début des années 2000 ».



C'est ainsi que l'ancien footballeur professionnel déclarera que : « Afin de relancer notre football et le placer sur l’orbite du succès, nous devrons impérativement moderniser nos textes et nos pratiques, en les adaptant aux exigences du management de la haute compétition. Il nous faudra également transformer nos clubs et nos équipes nationales en entités économiques fortes, dotées d’infrastructures performantes afin qu’elles soient en capacité de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Nous pourrons ainsi tirer le meilleur parti des immenses talents de notre jeunesse, de cet important vivier qui existe dans nos clubs et dans nos Ecoles de football et qui n’attend que des mains expertes pour le valoriser »



Enfin, le fondateur de l'académie de football de déni Biram Ndao de revenir sur ses ambitions : « En postulant à la Présidence de la Fédération Sénégalaise de Football, c’est cette Vision de rupture et de progrès qui est la nôtre. Nous souhaitons la partager avec toute la famille sportive en général et celle du football en particulier. »



Rappelons qu'au mois de juin dernier, l'actuel président de la FSF, Augustin Senghor, actuellement en lice pour briguer un mandat à la présidence de la CAF, ne s'était pas clairement prononcé sur un éventuel 4ème mandat à la FSF.