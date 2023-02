Préservation de la zone agro écologique des Niayes : Quand Macky Sall s’inquiète pour notre ‘Tiebu Dieun’ national

Le chef de l’État préfère-t-il le Thiebou Dieun au Mafé ? Son intervention ce jeudi à l’occasion du conseil présidentiel à Thiès est illustrative. Le chef de l’État soutient le développement agricole et horticole de la région de Thiès pour préserver la zone des Niayes (Mboro et les autres zones polarisées). C'est une invite aux autorités que le président a faite lors de son message. « Mr le gouverneur, il faut que tout le monde s’y mette, sinon notre plat national est en danger, car il n’y aura plus de légumes si ces zones cultivables ne sont pas préservées », plaide le chef de l’État qui invite de nouveau, les collectivités territoriales, à céder les terres pour que ce travail puisse se faire.