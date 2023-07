Présentation du livre « Ousmane Sonko-Adji Sarr/ l’Histoire »: « J’ai écrit ce livre, car j’ai senti l’Etat, la République menacée… »( Madiambal Diagne)

Le directeur général du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne a procédé ce dimanche à la présentation de son ouvrage intitulé « Ousmane Sonko-Adji Sarr/ l’Histoire ». Un livre qui constitue d’après l’auteur, est un témoignage et une participation au débat public. « Il fallait que chaque sénégalais ait un faisceau d’indices pour se faire une idée dans cette histoire » rappelle Madiambal Diagne.







« J’ai senti l’Etat agressé, menacé, un silence profond et j’ai voulu être précis et factuel dans ce livre » confesse l’éditeur du journal Le Quotidien qui invite tout le monde à le lire car, rajoute t-il, « rien n’est inventé dans cet ouvrage ».







L’un des premiers objectifs dans ce livre, c’est de participer à la transparence en étant le plus concis et factuel possible. Après son entretien avec Adji Sarr( un entretien d’ailleurs qu’il évoque dans l’ouvrage), Madiambal Diagne dit avoir senti une personne menacée, bouleversée. « C’était le puissant contre le faible. Cette négation contre sa dignité m’a interpellé. J’ai fait de mon mieux pour avoir un travail crédible, sérieux et rigoureux. S’il faut être seul pour défendre les droits des personnes, je le serais. Mais ce combat, est celui de tous » informe l’auteur de l’ouvrage annonçant des confidences inédites de la victime Adji Sarr.