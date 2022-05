Préparation coupe du Monde Qatar 2022 : la FSF annule son match amical

Après la victoire éclatante, des lions du Sénégal à la Can Cameroun 2022, l’heure est pour ces champions de se préparer pour les prochaines compétitions internationales. « La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique qu’elle a décidé de surseoir à l’organisation d’un match amical international durant la fenêtre FIFA du 30 mai – 14 juin 2022, après la tenue des deux premières journées des 04 et 07 juin 2022 du Groupe L des éliminatoires de la CAN « Côte d’Ivoire 2023 », informe FSF, dans un communiqué lu à Dakaractu.



Dans ce même communiqué, l’instance dirigeante du football sénégalais prise que, « Cette décision a été prise pour permettre aux joueurs internationaux sénégalais pressentis d’aller en vacances plus tôt que prévu afin de pouvoir bénéficier d’un temps de repos convenable avant de reprendre les compétions en clubs à partir de septembre 2022 puis avec notre Équipe Nationale pour la préparation et la participation du Sénégal au prochain tournoi final de la Coupe du Monde de la FIFA prévu au Qatar (21.11 – 18.12.2022) », peut-on toujours lire dans cette note publiée dans le site officiel de la fédération.