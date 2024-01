Préparatif 144ème Appel Limamou Lahi : La fatwa sans complaisance de Seydina Issa Laye

Prévue pour le 10 et 11 février 2024, la communauté Layène prépare à grand pas la commémoration de l’anniversaire du 144ème Appel de Seydina Limamou Lahi.



En conférence de presse, Seydina Issa laye, coordonnateur de l’Appel revenant sur le sens du thème, invite la population à la citoyenneté.



« Nous avons le devoir de vivre dans l’unité pour l’intérêt de la Nation. De ce point de vue, point d’exclusion sociale. Nous avons par devoir conjuguer nos efforts pour une nation stable et pour la pluralité des idéaux.



Le thème de cette édition porte sur : " L'unité, socle de la stabilité sociale et politique".



Poursuivant son argumentaire, il note que « nous avons le devoir moral pour consolider la citoyenneté pour que le vivre ensemble soit le socle de l’unité nationale » fait-il savoir.