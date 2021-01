Première journée Ligue 1 : L'AS Pikine cale d'entrée, Génération Foot se rassure contre l'US Gorée...

La seconde partie de la première journée de ligue 1 de football s'est jouée ce dimanche un peu partout sur l'étendue du territoire national. Avec trois rencontres qui ont mis aux prises l'AS Pikine et Ndiambour, US Gorée à Génération Foot et Dakar Sacré-coeur au stade de Mbour.



En déplacement sur la pelouse du stade Alboury Ndiaye, les Pikinois dirigés par le coach El Hadj Massamba Cissé, ont dû se contenter du point du nul. Face à un Ndiambour qui rien lâché à domicile, le club de la banlieue n'aura pas réussi à remporter les trois points de la victoire. L'ouverture rapide du score qui a été l'œuvre de Landing Sagna pour l'ASP dès la 5e minute (1-0), n'aura pas été suffisante. Un peu plus avant la mi-temps, Khadim Bamba Dieng remettait les pendules à l'heure (1-1.) Un score final qui ne fait pas les affaires des deux formations classées au pied du podium, à la 4ème place.



L'autre belle affiche de ce dimanche après-midi opposait les grenats de Déni Biram, Génération Foot, aux insulaires de l'US Gorée. Un match qui a basculé à la 44e minute, à quelques foulées de la pause, avec le but de Pape Amadou Diallo (1-0.) L'unique fait d'armes de cette rencontre assez fermée. Suffisant pour Génération Foot qui rentre avec cette précieuse victoire à l'extérieur qui les place à la première place à égalité avec Diambars et l'AS Douanes.



Enfin, les académiciens de Dakar Sacré-coeur n'ont pas fait mieux qu'un match nul blanc contre la vaillante équipe du Stade de Mbour (0-0.) Les deux formations restent en ballotage dans le milieu de tableau au niveau de la 6ème place provisoire.



À noter que 4 clubs n'ont pas pris part à cette première journée qui s'est déroulée à huis clos. Il s'agit de Teungueth FC qui doit jouer une manche retour de préliminaires de la Ligue africaine des Champions contre la Raja ce mardi, du Jaraaf qui se déplace mercredi prochain en Côte d'Ivoire à San Pedro (Préliminaires Coupe CAF) ainsi que le Casa Sports et Mbour Petite Côte.