Premier League : Ivan Toney, l’attaquant de Brentford, suspendu 8 mois pour avoir participé à des paris sportifs

Ivan Toney (27 ans) a été suspendu de toute activité de football avec effet immédiat pendant 8 mois soit jusqu'au 16 janvier 2024 en plus d’une amende de 50. 000 livres sterling. selon plusieurs médias britanniques dont Sky sports l’attaquant international anglais a été lourdement sanctionné en raison d'infractions liées aux paris sportifs.



Le footballeur a été accusé de 262 infractions à la règle E8 de la FA entre le 25 février 2017 et le 23 janvier 2021. La FA précisément la commission de régulation indépendante a imposé des sanctions, et a par la suite retiré 30 de ces infractions et Toney a lui-même admis les 232 infractions restantes.



Selon la FA Ivan Toney (20 buts cette saison en PL) est autorisé à reprendre l'entraînement uniquement avec son club pendant les quatre derniers mois de sa suspension à compter du 17 septembre 2023.