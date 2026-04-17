Potou / Niayam : le quai de pêche en difficulté, les acteurs tirent la sonnette d’alarme sur l’état des infrastructures



Dans la zone, même certaines infrastructures économiques fonctionnent au ralenti, faute d’accessibilité. Les stations-service et activités logistiques subissent une baisse significative du trafic, notamment des camions-citernes.



Face à cette situation jugée préoccupante, les acteurs locaux multiplient les interpellations. Des correspondances auraient été adressées aux autorités départementales et aux services compétents, sans réponse concrète, selon les responsables locaux.

« Nous avons saisi les autorités, la mairie de Léona, le ministère de la Pêche, ainsi que les services concernés comme L’AGEROUTE, mais rien ne bouge. Nous sommes fatigués », déplore le responsable du quai.



Malgré son rôle stratégique pour l’économie locale et la pêche artisanale, le quai de Niayam reste aujourd’hui fortement handicapé par l’état de ses infrastructures, en particulier la route d’accès, considérée comme le principal frein à son développement.