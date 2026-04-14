Supporters sénégalais détenus au Maroc : la justice confirme les peines prononcées en première instance

L’affaire des supporters sénégalais arrêtés au Maroc à la suite de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) connaît un nouveau tournant. Si la justice marocaine maintient une ligne ferme, une première bonne nouvelle vient alléger le climat pour certains des détenus.







En effet, la Cour d’appel de Rabat a confirmé les peines prononcées en première instance à l’encontre des 18 supporters sénégalais impliqués dans cette affaire. Une décision qui vient consolider les jugements initiaux, mettant fin aux espoirs d’un allègement général des sanctions pour l’ensemble des concernés.







Cependant, au milieu de cette rigueur judiciaire, une issue favorable se dessine pour trois d’entre eux. Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade arrivent au terme de leur peine de trois mois de prison. Leur libération est prévue pour le 18 avril prochain, marquant ainsi un premier pas vers le dénouement de ce dossier sensible.







Selon leur avocat, Me Patrick Kabou, tout est déjà en place pour faciliter leur retour au pays. « Il y a une organisation via le Consul général et Madame l’ambassadeur pour pouvoir récupérer nos trois compatriotes qui sortiront samedi », a-t-il déclaré. Une mobilisation diplomatique qui témoigne de l’implication des autorités sénégalaises dans le suivi de cette affaire.

