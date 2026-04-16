Santé-Limogeage du Pr Ousmane Cissé : le MONCAP Santé dénonce une décision « injustifiée »

Le MONCAP Santé et Protection sociale a exprimé son « regret et sa profonde désolation » à la suite du limogeage du Directeur général de la Santé, le Pr Ousmane Cissé.

Dans un communiqué rendu public, hier 15 avril 2026, la structure proche du parti PASTEF qualifie cette décision d’« injustifiée » et s’interroge sur ses motivations, qu’elle juge « dénuées de tout fondement objectif ».

Le MONCAP accuse par ailleurs le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, d’inscrire son action dans une « dynamique de déstabilisation systématique » des cadres du mouvement. Selon l’organisation, cette orientation se traduirait notamment par une politique d’exclusion progressive et des nominations de membres de l’ancien régime à des postes stratégiques.

Le communiqué évoque également l’abandon présumé du programme sanitaire porté par le MONCAP, au profit d’un agenda qualifié d’unilatéral, dont les conséquences se feraient ressentir à travers les difficultés persistantes d’accès aux soins pour les populations.

Tout en réaffirmant son attachement à un système de santé « juste, inclusif et efficace », le MONCAP annonce la tenue prochaine d’une conférence de presse au cours de laquelle il promet d’apporter davantage d’éclairages sur cette situation.